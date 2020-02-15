«Повелитель холода» вморозил себя в лед ради любимой

Экстремал из Калининграда Олег Резанов вморозил себя в лед ради любимой. Ледяная чаша была в форме сердечка. За проявлением чувств наблюдали зеваки и МЧС.

«Я беспрерывно сплю. Во время непродолжительных пробуждений общаюсь с организаторами, СМИ, врачами. Испытываю полное умиротворение. И наслаждаюсь моментом рождающегося Чуда. Этот день навсегда изменит этот Мир. Запомни его! 14 февраля 2020 года. Потом будешь рассказывать детям и внукам, как это было! И тебе повезло быть свидетелем эпохальных событий», — перед испытанием написал Резанов в соцсети.

Чтобы все прошло как можно «отмороженнее», Резанов отправился в Якутск. В момент испытания термометры показывали минус 35 градусов по шкале Цельсия. Мужчину это не остановило. Не зря на его странице гордо указано: «Повелитель холода. Обладатель 12 мировых рекордов выживания в холоде». Да и любимую нужно было порадовать: как же 14 февраля — и без сердечка?

На глазах у собравшихся зевак экстремал разделся, улегся в чашу и позволил себя с головой засыпать снегом. Сверху холмик полирнули тремя ведрами ледяной воды, а сверху написали имя его любимой женщины.

Резанов пролежал под снегом в ледяной чаше 12 минут и 52 секунды. Следующий рекорд он намерен поставить к 8 марта.