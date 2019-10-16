Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете

Президент Владимир Путин поручил правительству организовать проведение регулярных исследований того, как молодежь ведет себя в интернете. Также чиновники будут изучать потребительские предпочтения молодых пользователей Сети.

Соответствующие поручения были даны по итогам заседания президентского совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Совет прошел 4 июля 2019 года, теперь документ опубликовали на сайте Кремля.

Целью исследования молодежной аудитории заявлено «повышение уровня информированности» органов государственной власти, а также учебных заведений о том, каким образом интернет влияет на «формирование взглядов подрастающего поколения».

Также правительству поручено создать на базе некоммерческой организации центр, который будет координировать «производство контента, направленного на духовно-нравственное воспитание молодежи» и его распространение в Рунете.

Правительство должно представить отчет по этим пунктам до 1 декабря 2019 года.