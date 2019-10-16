Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете
Соответствующие поручения были даны по итогам заседания президентского совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Совет прошел 4 июля 2019 года, теперь документ опубликовали на сайте Кремля.
Целью исследования молодежной аудитории заявлено «повышение уровня информированности» органов государственной власти, а также учебных заведений о том, каким образом интернет влияет на «формирование взглядов подрастающего поколения».
Также правительству поручено создать на базе некоммерческой организации центр, который будет координировать «производство контента, направленного на духовно-нравственное воспитание молодежи» и его распространение в Рунете.
Правительство должно представить отчет по этим пунктам до 1 декабря 2019 года.