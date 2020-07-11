Поведение адвокатов по делу Ефремова сравнили с «ток-шоу и шапито»

В связи с поведением адвокатов сторон в деле смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, Федеральной палате адвокатов (ФПА) посоветовали вспомнить о том, что адвокатура — не «ток-шоу и шапито».

«Я считаю, что если Федеральная палата адвокатов этот водевиль адвокатский по делу Ефремова не остановит, то надо подумать, как это сделать без ФПА. Поэтому я ФПА очень советую вспомнить, что адвокатура — это публично-правовой институт, а не ток-шоу и не шапито», — заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Его слова приводит РБК.

Кроме того, Клишас добавил, что с соответствующим вопросом обратился в ФПА.

10 июля Федеральная палата адвокатов России наказала адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского за нарушение этики. Оба юриста прокомментировали «360» эту ситуацию. Пашаев и Добровинский защищают интересы сторон в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Недавно Пашаев заявил, что в суде раскроются сенсационные подробности.