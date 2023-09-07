07 сентября 2023, 15:22
Повара научат москвичей готовить блюда на офирах в День города
Готовить на офирах научат в День города на площадках «Московских сезонов»
В период с 8 по 10 сентября в Москве в рамках празднования Дня города пройдет фестиваль мастер-классов по приготовлению блюд в офирах и традиционных печах. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.
На площадках фестиваля «Московские сезоны» опытные повара поделятся оригинальными рецептами, расскажут интересные истории и продемонстрируют свое мастерство на глазах у посетителей.
Реклама
Так, у Гольяновского пруда, на Ореховом бульваре и в сквере у станции метро «Некрасовка» 8 сентября с 17:00 пройдет мастер-класс по приготовлению сочного шашлыка с овощами на открытом огне.
На Сухонской улице и Коптевском бульваре 9 и 10 сентября с 13:00 будут готовить настоящие московские пончики на гриль-установках — офирах.
На бульваре Дмитрия Донского и в Крюкове с 15:00 мастера будут варить на офирах столичный рассольник.
Научиться готовить на офире можно будет и на других площадках фестиваля. Принять участие в мастер-классах и попробовать готовые блюда смогут все желающие.
Ранее более 4,5 тысячи флагов и конструкций украсили Москву ко Дню города.
Праздники
Москва 2023
Реклама
Реклама