Общество 07 сентября 2023, 15:22 Повара научат москвичей готовить блюда на офирах в День города Готовить на офирах научат в День города на площадках «Московских сезонов» Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

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В период с 8 по 10 сентября в Москве в рамках празднования Дня города пройдет фестиваль мастер-классов по приготовлению блюд в офирах и традиционных печах. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

На площадках фестиваля «Московские сезоны» опытные повара поделятся оригинальными рецептами, расскажут интересные истории и продемонстрируют свое мастерство на глазах у посетителей.

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Так, у Гольяновского пруда, на Ореховом бульваре и в сквере у станции метро «Некрасовка» 8 сентября с 17:00 пройдет мастер-класс по приготовлению сочного шашлыка с овощами на открытом огне.

На Сухонской улице и Коптевском бульваре 9 и 10 сентября с 13:00 будут готовить настоящие московские пончики на гриль-установках — офирах.

На бульваре Дмитрия Донского и в Крюкове с 15:00 мастера будут варить на офирах столичный рассольник.

Научиться готовить на офире можно будет и на других площадках фестиваля. Принять участие в мастер-классах и попробовать готовые блюда смогут все желающие.

Ранее более 4,5 тысячи флагов и конструкций украсили Москву ко Дню города.