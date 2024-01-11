Общество 11 января 2024, 17:21 Повар Соколов посоветовал использовать большое количество воды при варке макарон

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Повар Никита Соколов поделился секретами приготовления макарон и пельменей. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам эксперта, при варке мучных изделий необходимо использовать большое количество воды. Так, на одну порцию обычно уходит один литр жидкости.

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Специалист также напомнил, что соль помогает макаронам и пельменям не слипаться. Тот же эффект оказывает помешивание каждые две минуты.