Повар рассказал о рецептах вкусных солений

Повар Юлия Калинина поделилась рецептами вкусных солений, которые можно заготовить на зиму. Об этом сообщило ИА Nation News.

Она рассказала, что самые популярные рецепты консервов — это аджика, малосольные огурцы и вишневое варенье.

Для аджики нужно взять чеснок, морковь, болгарский перец, помидоры, черный перец, соль и специи по вкусу, сахар, уксус и растительное масло. Все ингредиенты провернуть через мясорубку, а потом кипятить на небольшом огне два часа. После этого готовый продукт нужно разлить по стерильным баночкам.

Для малосольных огурцов нужно взять огурцы, листья смородины, хрена, вишни, укроп, соль уксус и сахар. Огурцы сложить в банку, не делая на них никаких надрезов. Добавить к ним листья растений, укроп и чеснок. В некипяченой фильтрованной воде растворить сахар, соль и уксус и залить огурцы.

Потом необходимо на 12 часов оставить банку без крышки при комнатной температуре. А потом закрыть ее и спрятать в холодильник. Через сутки огурцы будут готовы.

Чтобы приготовить вишневое варенье, понадобятся сахар, вода, корица и вишня без косточек. Сначала вишню нужно засыпать сахаром и оставить так на три часа. Потом поварить на среднем огне около часа. Если мало сока — можно добавить воды. После это к кастрюлю положить корицу и варить еще около двух часов на маленьком огне. Потом нужно перелить варенье в стерильную банку.