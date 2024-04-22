Общество 22 апреля 2024, 15:25 Повар Прокофьев: натуральный мармелад имеет темный оттенок и яркий аромат

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Натуральным и качественным мармеладом можно считать лакомство темного оттенка с насыщенным ароматом фруктов. Об этом сообщил историк кулинарии Антон Прокофьев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, лучше всего отдавать предпочтение пластовому мармеладу. При его приготовлении вываренное, протертое фруктовое пюре с большим содержанием пектина выливается в специальную форму.

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Прокофьев отметил, что качественный мармелад будет сухим, при этом он не должен быть жестким. Красители в составе продукта допускаются, добавил он.