Повар пермской школы голыми руками размешал салат для учеников. Видео

В Перми школьный повар голыми руками перемешивала салат, приготовленный для учеников. Ее действия попали на камеру одного из школьников. Родители даже ходили к директору, чтобы решить проблему с сомнительным питанием, но пока результатов это не дало.

Речь идет о школе № 135. Говорят, ученики этого учреждения давно уже жалуются на несъедобную еду. Были случаи, когда продукты из мяса выглядели недоготовленными.

«Недавно дочь мне прислала очередное видео из школьной столовой. И говорит: „Мама, я тут вообще никогда есть не буду“. Ужас, у меня волосы дыбом встали, ведь так быть не должно! Не ест в нашей столовой не только моя дочь», — передала слова родительницы группа «Закамск NEW» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что повар голыми руками без перчаток берет из огромной кастрюли салат. Слышно, как кто-то спросил ученицу, что она там снимает. После этого девушка оперативно убрала камеру.

Как выяснилось, осенью одна школьница сфотографировала в столовой непрожаренную котлету. Продукт проделал путь от родителей до директора и самого повара. Последняя не стала пробовать свое блюдо, отметив, что так и должна выглядеть говядина.

В Департаменте образования Перми сообщили Life, что после размещенной в Сети информации о школьной столовой, учреждение будет проверено. Результаты будут известны позднее.