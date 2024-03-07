Общество 07 марта 2024, 13:14 Повар Архипова посоветовала использовать теплое молоко при приготовлении блинов

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Масленичная неделя начнется в России 11 марта. В связи с этим повар и пекарь Юлия Архипова рассказала, как приготовить идеальные блины. Об этом сообщил сайт «Белновости».

Эксперт посоветовала замешивать не слишком жидкое тесто. По консистенции оно должно напоминать сметану, напомнила она. Кроме того, не стоит забывать про яйца, которые делают массу эластичной.

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По словам специалиста, для теста необходимо использовать только теплое молоко. Также важно контролировать количество добавляемых масла и сахара, добавил «7Дней».