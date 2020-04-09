Поучаствовать во Всероссийской переписи можно будет через «Госуслуги»

Россияне смогут поучаствовать в переписи, самостоятельно заполнив анкету на портале «Госуслуги». Традиционные способы переписи с обходом специалистов по квартирам тоже оставят.

«Новый цифровой формат перевернет представление о переписи. Теперь необязательно лично общаться с переписчиком, а электронные переписные листы на портале „Госуслуги“ можно заполнить самостоятельно в любое удобное время», — рассказал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

В ведомстве отметили, что Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Кроме возможности самостоятельного участия, будут еще изменения. Организаторы решили выдать переписчикам, которые будут ходить по квартирам, планшеты со специальным программным обеспечением. Принять участие в переписи можно будет на участках, в том числе в помещениях МФЦ «Мои документы».

Основной этап Всероссийской переписи должен был пройти с 1 по 31 октября. Но Росстат предложил перенести ее на 2021 год, чтобы обеспечить дополнительную безопасность россиян.