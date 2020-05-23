«Потрясен, но жив и здоров». Заложник из Альфа-Банка рассказал о своем состоянии

«360» удалось связаться с заложником из Альфа-Банка, который вел трансляцию с места событий. Он сообщил, что потрясен случившимся, но чувствует себя хорошо.

Не могу сейчас разговаривать, здесь сейчас много разных событий происходит, и мне нужно позвонить маме. Все отлично, жив, здоров. Психологически потрясло немножко Федор заложник из Альфа-Банка.

Мужчина захватил заложников в отделении Альфа-Банка на Земляном Валу в Москве. Мужчина в форме курьера Delivery Club с фирменным рюкзаком зашел в офис и сказал, что взорвет банк. Практически всем сотрудникам и посетителям удалось уйти, с захватчиком остался только Федор. По какой причине он не покинул здание, пока не понятно. При этом заложник вел прямую трансляцию в Instagram — на видео Федор не выглядит испуганным и улыбается, отвечая на вопросы своих зрителей.

Злоумышленника удалось задержать во время штурма. В его рюкзаке оказался муляж взрывного устройства. В ходе операции никто не пострадал. Момент задержания также попал в трансляцию, которую вел Федор.

Руководство Альфа-Банка назвало ситуацию с захватом «обычным хулиганством», однако виновника, скорее всего, будут судить по другой статье, куда более серьезной. По предварительной информации, его направят на экспертизу — мужчина находится в неадекватном состоянии.