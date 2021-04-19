Потребность в кадрах в сфере информационной безопасности определят опросом
В России выяснят, нужны ли предприятиям специалисты в сфере информационной безопасности. Исследование ВНИИ Минтруда РФ также определит перспективы развития профессиональных квалификаций в этой отрасли.
Опрос на указанную тему можно пройти до 15 мая в режиме онлайн-анкетирования. Чтобы заполнить анкету, нужно зарегистрировать на сайте проекта личный кабинет участника.
Опросный лист заполняет руководитель организации, глава или специалист подразделения по информационной безопасности при взаимодействии с сотрудниками отдела кадров.
По результатам опроса сформируют прогноз о том, насколько необходимы специалисты в области информационной безопасности разного уровня образования и специализации, объемов профессиональной подготовки.
Исследование проводят по заданию министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.