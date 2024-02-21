Общество 21 февраля 2024, 17:08 Потребность нижегородских аграриев в российских маслах обсудили в преддверии посевной Фото предоставлено Министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

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В Нижегородской области обсудили потребность местных аграрных предприятий в отечественных смазочных материалах. Встреча прошла в преддверии весенней посевной кампании.

Участниками мероприятия стали представители Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, а также компании «Газпромнефть — смазочные материалы».

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Масла отечественного производителя позволяют закрыть потребность всего парка сельскохозяйственной техники региона. Смазочные материалы призваны гарантировать надежную работу узлов и агрегатов в период высоких нагрузок во время посевной, а также защищать механизмы от воздействия пыли и грязи.

«Агропромышленный комплекс — один из ключевых секторов в экономике региона, который активно развивается. В прошлом году наши производители значительно расширили парк сельхозтехники — приобрели более 1,5 тысячи тракторов, комбайнов, посевных комплексов. Для стабильной работы механизмов и выполнения посевной программы требуется бесперебойное снабжение качественными маслами. Мы готовы к сотрудничеству с „Газпромнефть-СМ“ в части расширения поставок смазочных материалов нашим аграриям», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

«Нашим партнерам мы предлагаем системное решение, которое включает в себя как поставку смазочных материалов под запрос бизнеса, так и комплексное технологическое сопровождение. Эксперты „Газпромнефть-СМ“ оказывают поддержку по оптимальному подбору продукции и обучению представителей промышленных предприятий», — отметил гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.