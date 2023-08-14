Общество 14 августа 2023, 09:31 Потребность кадров в сфере строительства выросла в России HH.ru оценил рост спроса на кадры в строительстве в России на 23% РИА «Новости»

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За первое полугодие 2023 года число вакансий в строительной сфере в России выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на результаты исследования платформы по поиску работы HH.ru.

«В январе–июле 2023 года количество вакансий от строительных компаний увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — сказано в сообщении.

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В среднем заработная плата в предложенных вакансиях варьируется в категории от 60 до 138 тысяч рублей.

Больше всего отрасль нуждается в проектировщиках и инженерах-конструкторах. Кроме того, чаще всего встречаются вакансии машинистов, инженеров, прорабов и водителей.

«Самые востребованные специалисты в сфере стали сегодня дефицитными. Это стало одной из основных проблем для отрасли строительства», — добавили аналитики платформы.

Лидером по числу строительных вакансий стала Москва. Кроме того, в топ-5 вошли Санкт-Петербург, Уфа, Краснодар и Екатеринбург.

Ранее стало известно, что с дефицитом кадров также столкнулась индустрия кино.