Потребление водки в России за год выросло до пяти литров на человека

Потребление водки за 2021 год выросло до пяти литров на человека, прирост составил 2%. Об этом говорят данные исследований рынков алкоголя (ЦИФРРА), которые оказались в распоряжении «Известий».

В Росалкогольрегулировании (РАР) изданию уточнили, что объемы продаж алкогольной продукции в целом в России выросли за год на 0,7%.

Глава ЦИФРРА Вадим Дробиз отметил, что рынок водки в последнее время стабилен, но бывают периоды, когда продажи несколько увеличиваются.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев добавил, что статистические показатели постоянно становятся все ближе к реальным, потому что в стране ужесточается борьба с нелегальным товаром. Тем не менее в обороте крепких напитков объем контрафакта достигает 30%, поэтому точно сказать, сколько именно водки в среднем потребляет один человек, сложно.

Также эксперт напомнил, что в целом продажи крепкого алкоголя во всем мире снижаются, такая же тенденция характерна и для России. Интересно, что регионы — лидеры по потреблению алкоголя остаются прежними: это Сахалинская и Магаданская области, а также Чукотка, Коми и Карелия. Если говорить о предпочтениях населения, то люди все больше предпочитают чистой водке наливки и настойки.