Потребительскую корзину россиян захотели изменить
Глава Минтруда Антон Котяков пояснил, что подход к здоровому образу жизни меняется. Мнение министра процитировало РИА «Новости».
«Специалисты Министерства здравоохранения и специалисты сферы здравоохранения высказываются о целесообразности перевода части продуктов питания в плоскость более здорового питания», — пояснил Котяков.
Измениться, уточнили в ведомстве, может как количество продуктов в потребительской корзине, так и ее состав.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в потребительской корзине не хватает овощей, рыбы и мяса. Глава государства призвал пересмотреть всю структуру и внести в нее необходимые изменения.
В Госдуме предложили сформировать отдельную потребкорзину для студентов. В нее хотят включить горький шоколад, орехи и кофе.