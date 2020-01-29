Потребительскую корзину россиян захотели изменить

Состав потребительской корзины планируют изменить. В нее хотят включить продукты, которые более соответствуют понятию здоровое питание. Спасибо тренду на увеличение продолжительности жизни.

Глава Минтруда Антон Котяков пояснил, что подход к здоровому образу жизни меняется. Мнение министра процитировало РИА «Новости».

«Специалисты Министерства здравоохранения и специалисты сферы здравоохранения высказываются о целесообразности перевода части продуктов питания в плоскость более здорового питания», — пояснил Котяков.

Измениться, уточнили в ведомстве, может как количество продуктов в потребительской корзине, так и ее состав.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в потребительской корзине не хватает овощей, рыбы и мяса. Глава государства призвал пересмотреть всю структуру и внести в нее необходимые изменения.

В Госдуме предложили сформировать отдельную потребкорзину для студентов. В нее хотят включить горький шоколад, орехи и кофе.