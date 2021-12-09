Стало известно, сколько россияне готовы потратить на Новый год

Россияне на этот Новый год планируют потратить на 10% больше по сравнению с прошлым годом. В основном деньги пойдут на праздничный стол и подарки.

В среднем жители России готовы потратить на Новый год 27,5 тысячи рублей. Такая сумма оказалась на 10% больше, чем было в 2020 году. При этом реальные траты россиян тогда составили 28,2 тысячи рублей, сообщил РБК со ссылкой на исследование Deloitte.

«Женщины чаще ходят в магазин и менее эффективно планируют свой бюджет: среди мужчин намеченных трат придерживаются 41%, а среди женщин — лишь 35%», — отметили авторы работы.

Большую часть новогоднего бюджета люди планируют потратить на подарки — 44%. До пяти тысяч рублей на эти цели выделили 38% опрошенных. От пяти до 10 тысяч готовы потратить 15% респондентов, а 37% отложили на подарки более 10 тысяч рублей. Еще 10% россиян решили ничего не дарить на этот Новый год.

На праздничный стол участники исследования планируют потратить в среднем 42% своего бюджета. На развлечения пойдут 14% денег. Большинство людей заявили, что хотели бы получить в качестве подарка деньги — 53%. На втором месте оказались косметика и парфюмерия (27%), а замкнули тройку лидеров умные аксессуары (24%).