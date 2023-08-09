Общество 09 августа 2023, 06:06 Потраченное на дорогу до работы время предложили считать рабочим В России предложили считать рабочим время, потраченное сотрудником на дорогу до работы Freepik

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Время, потраченное на дорогу до работы могут причислить к рабочим часам и сократить трудовой день. С такой инициативой выступил Институт исследования проблем современной политики, сообщила газета «Известия».

В материале сказано, что согласно статье 91 Трудового кодекса РФ, нормальный срок рабочего времени не должен превышать 40 часов в неделю. Однако дорога из дома на рабочее место и обратно может отнимать у россиян от 10 до 20 дополнительных часов в случае стандартного пятидневного графика. Такой сценарий негативно влияет на качество выполнения обязанностей и на здоровье сотрудников.

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«Нередко хроническая усталость снижает мотивацию и интерес к работе, способствует росту недовольства условиями труда, появлению раздражительности, безразличия и даже депрессии», — заявили в институте.

По словам исследователей, подобные трудности могут привести к опасным заболеваниям: гастриту, гипертонии, язве и инфарктам. Это также объясняет, почему сердечные приступы стали распространенным явлением среди людей в возрасте от 30 до 40 лет.