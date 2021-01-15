Краснодар столкнулся с фекальным потопом. Видео
В Краснодаре произошел потоп. Из-за обильного снега и дождя ливневка не справилась с напором, вода затопила улицы и дворы. Кое-где она смешалась с канализационными стоками, жители сообщили о неприятном запахе.
Зловонная жижа затопила дороги в нескольких районах. На улице Школьной из канализационного люка забил фонтан, на пешеходной зоне образовалась огромная лужа.
«Постоянно после небольшого дождя канализационные стоки вырываются из люков, и затапливают округу», — написал в соцсетях местный житель.
С фекальной проблемой столкнулись жители улицы Котлярова и жилого комплекса «Московский» по улице Карякина.
Но и без вони вода наделала много проблем. В столице Краснодарского края в огромные лужи проваливаются машины.
Некоторые водители не боятся форсировать заводи у подъездов.
Другие опасаются последствий.
Когда с паводком в Краснодаре справились, в городе началась метель.