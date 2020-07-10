Потопление «Булгарии» назвали особым происшествием из-за гибели детей

«Сложно было найти детей. Думал, лучше кому-нибудь другому достанется эта работа, а не мне. Достать ребенка — морально тяжело», — рассказал он.

Моцарь по четыре-пять раз за смену уходил под воду. По его воспоминаниям, внутри судна была темнота, бардак из вещей. Эти факторы однажды помешали ему нормально подняться на поверхность, когда уже заканчивался воздух. Тогда заклинило дверь.

К трагедии привели низкий уровень дисциплины команды и нарушение капитаном правил эксплуатации судна, заявил Моцарь. Он видел открытые иллюминаторы, знал, что «Булгария» имела крен, так как один из двигателей теплохода не работал. По этим причинам выработка топлива шла неравномерно. А еще ситуацию усугубил шторм с грозой.

Девять лет с момента кораблекрушения «Булгарии» исполнилось 10 июля. Судно затонуло в Куйбышевском водохранилище рядом с селом Сюкеево в Республике Татарстан. Одной из причин происшествия называют незакрытые иллюминаторы, через которые попала вода. В тот момент судно совершало поворот и имело естественный крен — иллюминаторы оказались на уровне воды. Погибли 122 человека.