Потоп на улице в Москве привел к большой пробке

На западе Москвы уже прошел ливень. Вода затопила улицу Нижние Мневники. Там образовалась большая пробка. В распоряжении «360» оказалось видео, которое сняли из встречной машины.

На кадрах видно, что многие люди вышли из машин. Воды на дороге много — ее уровень достигает порогов легковушек.

Ранее москвичей предупредили, что после недельной жары в городе пройдут ливни, прогремят грозы и усилится ветер. Местами порывы будут достигать 23 метров в секунду.

В столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что экстренные службы перевели в режим повышенной готовности: аварийные бригады инженерных компаний и префектуры административных округов вышли на круглосуточное дежурство, а энергетики сейчас приводят в готовность источники аварийного питания. Жара в Москве на этой неделе побила несколько рекордов. Немного прохладнее в столице станет во вторник, 29 июня. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.