«Потому что ты тупая!»: житель Севастополя крепко поссорился с домофоном, не пускавшим его домой

На видео попала комичная ситуация, когда новый домофон с функцией распознавания лица вызвал сильное раздражение у жильца дома. В этот раз техника не хотела пускать в подъезд мужчину в Севастополе. Дверь открылась далеко не с первого раза, и за это время горожанин успел изрядно поругаться.

Видео появилось в Теlеgrаm-канале «Изнанка Севастополя». Сначала домофон сообщил мужчине, что он может пройти, но дверь при этом не открылась. Потом ему предложили сказать слово «фото», но распознать звуки техника тоже не смогла. Мужчина уже начал сильно злиться и беседовать с домофоном, называя его «тупым» и нецензурно выражаясь. После этого ему сообщили, что его лицо вообще невозможно идентифицировать.

Попасть к себе домой житель Севастополя смог только спустя несколько минут ругани. Он сказал, что каждый день вынужден терпеть одно и то же — и раздраженно вошел в подъезд.

Недавно похожая ситуация произошла в городе Октябрьский республики Башкортостан. Там домофон не узнал по лицу пьяного мужчину, который, судя по всему, выглядел действительно необычно. Житель города тоже стал почем свет ругать технику, и она через некоторое время сработала.

Иногда на видео домофонов попадают гораздо более вопиющие ситуации. Житель Перми прямо у подъезда ударил двух школьниц. Он решил, что именно они обидели его дочь, но позже выяснилось, что агрессивный отец просто обознался. Ведется расследование.