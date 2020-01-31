    31 января 2020, 14:02

    «Потомок Рюриковичей» решил через суд выкопать Ивана Грозного. Ему не дали

    Александра Ломейко

    Покой Ивана Грозного в некрополе Архангельского собора никто не нарушит. Житель Подмосковья хотел эксгумировать тело царя, чтобы доказать свое родство с монаршей особой. Суд ему отказал.

    Ходатайство в рамках своего иска Валерий Кубарев подал в Красногорский городской суд, сообщил Life.

    Заседание, на котором прозвучал отказ, повторное. Ответчиком по делу выступает ФГБУ «Московский Кремль».

    Кубарев хочет достать из могилы не только Ивана Грозного, но и всех русских царей и князей Рюриковичей, которые покоятся в соборах Кремля. Он надеется провести судебную молекулярно-генетическую экспертизу Y-хромосомы.

    Подмосковный житель считает своего потенциального родственника отрицательной исторической фигурой.

    «Он уничтожил около 700 семей своих братьев и сестер из-за того, что хотел царствовать один, — поделился своим отношением к Ивану Грозному мужчина.

    Себя Валерий Кубарев называет Великим князем всея Руси, Большим Кубенским Рюриковичем. Мужчина считает, что является ближайшим к Грозному родственником и потомком троюродного брата царя по мужской линии.