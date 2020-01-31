«Потомок Рюриковичей» решил через суд выкопать Ивана Грозного. Ему не дали
Ходатайство в рамках своего иска Валерий Кубарев подал в Красногорский городской суд, сообщил Life.
Заседание, на котором прозвучал отказ, повторное. Ответчиком по делу выступает ФГБУ «Московский Кремль».
Кубарев хочет достать из могилы не только Ивана Грозного, но и всех русских царей и князей Рюриковичей, которые покоятся в соборах Кремля. Он надеется провести судебную молекулярно-генетическую экспертизу Y-хромосомы.
Подмосковный житель считает своего потенциального родственника отрицательной исторической фигурой.
«Он уничтожил около 700 семей своих братьев и сестер из-за того, что хотел царствовать один, — поделился своим отношением к Ивану Грозному мужчина.
Себя Валерий Кубарев называет Великим князем всея Руси, Большим Кубенским Рюриковичем. Мужчина считает, что является ближайшим к Грозному родственником и потомком троюродного брата царя по мужской линии.