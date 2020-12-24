Потомок Дзержинского поблагодарил «Офицеров России» за идею вернуть памятник

«Наша семья Дзержинских испытала шоковое состояние, увидев на телеэкранах, как распоясавшаяся толпа удавкой стаскивали памятник Феликсу Эдмундовичу. Только отупевшие и обезумевшие люди, разгоряченные алкоголем, могли так варварски обращаться подобным образом со всей историей», — написал Дзержинский.

Он назвал «преступным» и «незаконным» демонтаж монумента Дзержинскому в начале 90-х годов. По мнению родственника основателя ВЧК, это был первый и спланированный удар, нацеленный на развал СССР.