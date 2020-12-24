Потомок Дзержинского поблагодарил «Офицеров России» за идею вернуть памятник
Внучатый племянник основателя ВЧК Феликса Дзержинского Владимир Дзержинский поблагодарил Общероссийскую организацию «Офицеры России» за предложение вернуть на Лубянку памятник «Железному Феликсу». Об этом сообщила «Общественная служба новостей».
«Наша семья Дзержинских испытала шоковое состояние, увидев на телеэкранах, как распоясавшаяся толпа удавкой стаскивали памятник Феликсу Эдмундовичу. Только отупевшие и обезумевшие люди, разгоряченные алкоголем, могли так варварски обращаться подобным образом со всей историей», — написал Дзержинский.
Он назвал «преступным» и «незаконным» демонтаж монумента Дзержинскому в начале 90-х годов. По мнению родственника основателя ВЧК, это был первый и спланированный удар, нацеленный на развал СССР.