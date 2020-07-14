Потомки жителей СССР и Российской империи могут получить гражданство по упрощенной схеме. Вот как это будет работать

Иностранцы смогут получить российское гражданство по упрощенной схеме. Однако это касается только некоторых категорий граждан, рассказал «360» председатель комиссии Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Юрий Московский.

Новый федеральный закон опубликован на портале правовой информации. Президент России Владимир Путин подписал его 24 апреля, через три месяца, то есть 24 июля, закон вступит в силу. Согласно ему, некоторые категории иностранным граждан смогут получить российское гражданство без сбора лишних документов.

«Жителям Украины, Белоруссии и Казахстана, которые и так могли стать гражданами нашей страны по более простой схеме, больше не нужно будет подтверждать свой доход. Никаких справок, документов по вкладам и прочего. Кроме того, им не нужно будет находиться в России пять лет по виду на жительство», — пояснил Юрий Московский.

Такие же послабления коснутся людей, которые вообще не имеют гражданства, но раньше жили в государствах, входящих в состав СССР, и по какой-то причине не получили гражданство этих государств. Они должны быть совершенными и дееспособными.

«Еще одна категория, которая может рассчитывать на упрощенную схему, это иностранцы, состоящие в браке с гражданами России, проживающие на территории нашей страны и, главное, имеющие общих детей. Тут нужно пояснение — достаточно одного ребенка или нужно нескольких? В законе говорится — детей. Так вот такие граждане могут не ждать три года после заключения брака и оформить гражданство сразу. Для этого им нужно постоянно или временно проживать в России», — объяснил Московский.

Если иностранец получил профессиональное образование в РФ и после окончания учебного заведения официально трудился в стране не менее года, то он также сможет оформить гражданство в упрощенном порядке.

Также паспорт дадут без лишних проволочек тем, у кого хотя бы один родитель имеет гражданство России или проживает на территории страны.

«Лицам вообще без гражданства могут получить паспорт России, если их признают в законном порядке носителями русского языка. Во всех регионах страны у нас работают комиссии, которые проводят такую процедуру. То есть занимаются этим не чиновники, а специальные комиссии. Однако прежде чем идти на встречу с комиссией, человек должен предоставить документ, подтверждающий, что его родственники проживали или проживают на территории России. Либо на территории Российской империи или СССР, но в пределах современных границ РФ. Правда, это не касается граждан Украины и Белоруссии, они автоматически признаются носителями русского языка на основании другого закона», — объяснил Московский.

Эксперт также добавил, что работу ведет специальная комиссия по модернизации процесса получения гражданства иностранцами с наибольшей пользой для России. Например, есть мнение, что нужно упрощать схему получения паспорта не только для носителей языка, но и для потомков тех, кто когда-то жил на территории страны и на тот момент говорил на государственном языке.

«Такая схема действует, например, в Румынии. Потомки тех людей, кто жил на территории страны с 1940 года, имеют право получить румынское гражданство», — заключил Юрий Московский.

Еще одно глобальное изменения касается почти всех: теперь для получения гражданства РФ не нужно отказываться от гражданства страны, из которой они прибыли. Раньше нужно было не просто отказаться, но еще и предоставить документ, который бы это подтвердил. А часть государств вообще не выдает подобные справки.

«Нужно понимать, что такое упрощение получения гражданства все равно не решит демографические проблемы России. Такие меры могут быть только дополнением к общим изменениям. Иммиграция — это лишь 10-15% от общего прироста населения», — добавил Московский.

За последние 30 лет гражданство РФ получило порядка 10 миллионов человек, не считая жителей Крыма, который вошел в состав России по воле его жителей. По словам Московского, каждый год паспорт РФ получает в среднем 300-400 тысяч человек.