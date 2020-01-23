Потомки погибшего географа не смогли разделить его наследие

Василеостровский районный суд, городской суд Петербурга и Третий кассационный суд общей юрисдикции запретили делить коллекцию предметов, которая составляла домашнюю обстановку Семенова-Тян-Шанского.

«Третий кассационный суд во второй декаде января 2020 года проверил правильность рассмотрения дела в Василеостровском и Городском суде Санкт-Петербурга и признал отказ в разделе коллекции Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского справедливым и соответствующим законодательству», — пояснил адвокат семьи Семеновых-Тян-Шанских Александр Репников.

Юрист уточнил, что второй и третий суд не принимали новые аргументы и доказательства истцов, а лишь проверяли законность решения Василеостровского. По словам Репникова, его клиенты могут обратиться в Верховный суд и в Европейский суд по правам человека.