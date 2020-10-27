Потолок обрушился в уфимском госпитале с больными COVID-19

В Сети появились фотографии обрушившегося потолка в инфекционном госпитале в уфимском Зубове. В региональном Минздраве заверили, что никто не пострадал, а конструкцию уже восстановили.

На опубликованном кадре видно, что потолок рухнул частично. После обрушения с потолка стали свисать провода, панели и лампа.

Источник фото: vk.com/ufaonline24

«На данный момент в инфекционном центре в Зубове идет подготовка коммуникаций к зимнему периоду. Рабочий, проверявший готовность систем вентиляции, оступился и повредил легкие конструкции подвесного потолка. Пострадавших нет. На данный момент целостность конструкций потолка восстановлена в полном объеме», — сообщили «360» в Министерстве здравоохранения Башкирии.

В Минздраве добавили, что сам строитель отделался легким испугом. В момент обрушения пациентов в коридоре не было. Восстановление потолка заняло около часа.

Источник фото: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

Инфекционный центр в Зубове открыли 30 мая 2020 года. Здание площадью 16 тысяч квадратных метров построили за 55 дней с помощью быстровозводимых конструкций.