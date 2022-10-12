«Потолок ледяной, дверь скрипучая». Миллер сравнил газовую политику ЕС с песней о зиме | 360°

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«Потолок ледяной, дверь скрипучая». Миллер сравнил газовую политику ЕС с песней о зиме

Глава «Газпрома» Миллер сравнил газовую политику ЕС с песней про «потолок ледяной»

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Предложение Евросоюза о введении в Европе потолка цен на российский газ можно сравнивать с песней про «потолок ледяной», заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его мнению, это хорошее образное сравнение действий ЕС.

Идеи ЕС ввести полоток цен на голубое топливо Миллер прокомментировал на форуме«Российская энергетическая неделя», сообщил ТАСС.

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«Введение потолка цен на газ — знаете, когда слышишь такие предложения, вспоминаются слова хорошо известной нашей песни: „Потолок ледяной, дверь скрипучая…“ и далее по тексту», — заметил глава российской компании.

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Он подчеркнул, что никакого принуждения производителей газа к какому-либо ценовому поведению быть не может. Именно поэтому, по его словам, упомянутая песня (композиция «Зима» Эдуарда Хиля, — прим. ред.) является образной картинкой, чтобы понять, что представляют меры, которые обсуждает Европа.

Миллер подчеркнул, что механизмы по решению газового кризиса, которые использует ЕС, доказывают, что европейского рынка газа уже нет, а под удар ставится солидарность стран Европы. Он предупредил, что дорогой газ станет причиной деиндустриализации Европы с использованием механизма национализации газового рынка.

Европа

Газпром

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