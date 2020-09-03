Потоки избирателей и школьников разведут в Подмосковье в единый день голосования

В школах Подмосковья сделают все необходимое для безопасности детей в день единого голосования. Потоки избирателей и учеников будут разводить. Об этом рассказал председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

«Постараться, если это возможно, — а большие школы позволяют это сделать — организовать разделение потоков голосующих с детьми. Чтобы в месте проведения голосования был отдельный вход, отдельный выход и пересечение нашей избирательной работы с организацией образовательного процесса было сведено к минимуму», — заявил Березкин.

По его словам, обеспечить безопасность поможет и досрочное голосование 11 и 12 сентября. Людей в основной день выборов на избирательных участках будет меньше. Единый день выборов в России — 13 сентября. В нескольких регионах уже началось досрочное голосование. В Московской области пройдут муниципальные выборы в органы местного самоуправления.

Ранее стало известно, что российских школьников могут отправить на удаленку на время выборов, которые пройдут с 11 по 13 сентября. Но ни о каких каникулах речи не идет. Дети будут учиться, сообщила секретарь ЦИК РФ Майя Гришина. Обеспечивать безопасность школьников будут региональные власти.