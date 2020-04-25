«Можем договориться о графике». В СПЧ предложили разрешить прогулки и поездки на дачу
При этом нужно будет продумать, кто и в какое время сможет пользоваться такой возможностью.
«Вообще потоки гуляющих можно развести. Пожилые и дети нуждается в солнечном свете (а это витамин Д) больше остальных, им выделить соответствующее время. Спортсмены могли бы совершать пробежки и прогулки рано утром, молодежь — вечером. Мы все можем договориться друг с другом о графике», — заявила в интервью «Московскому комсомольцу» представитель СПЧ Ирина Киркора.
Статистика по тем, кто посещал продуктовые магазины, говорит о том, что среди них зараженных практически нет. Поэтому прогулки, при условии, что люди не будут приближаться друг к другу, тоже могут стать безопасными, считает Киркора. При этом она советует не открывать песочницы и детские площадки из-за большой концентрации детей и их родителей там.
Кстати, прогулки по паркам не запрещены во многих европейских странах, где также есть динамика по заболевшим.