«Можем договориться о графике». В СПЧ предложили разрешить прогулки и поездки на дачу

Почти месяц без свежего воздуха и весенних прогулок. Россияне сидят на самоизоляции и все чаще жалуются на такие запреты. В Совете по правам человека предложили свое решение проблемы — ввести пропуска на прогулки и выезд на дачи.

При этом нужно будет продумать, кто и в какое время сможет пользоваться такой возможностью.

«Вообще потоки гуляющих можно развести. Пожилые и дети нуждается в солнечном свете (а это витамин Д) больше остальных, им выделить соответствующее время. Спортсмены могли бы совершать пробежки и прогулки рано утром, молодежь — вечером. Мы все можем договориться друг с другом о графике», — заявила в интервью «Московскому комсомольцу» представитель СПЧ Ирина Киркора.

Статистика по тем, кто посещал продуктовые магазины, говорит о том, что среди них зараженных практически нет. Поэтому прогулки, при условии, что люди не будут приближаться друг к другу, тоже могут стать безопасными, считает Киркора. При этом она советует не открывать песочницы и детские площадки из-за большой концентрации детей и их родителей там.

Кстати, прогулки по паркам не запрещены во многих европейских странах, где также есть динамика по заболевшим.