Поток трудовых мигрантов в Петербург снизился на 88%

«В цифрах он снизился на 88%. Всего в этом году за девять месяцев в Санкт-Петербург въехало 213 тысяч человек, в эту группу входят и туристы. Конкретно с целью работы приехало порядка 60 тысяч человек», — уточнил Домнин.

Он добавил, что вместе со снижением потока мигрантов на 8% упала преступность в их среде. Однако при этом иностранцы стали чаще подвергаться криминальным нападкам со стороны горожан. Преступность в этом плане выросла на 6%.