Поток клиентов в салоны красоты увеличился в период пандемии коронавируса

Представители индустрии красоты заявили об увеличенном потоке клиентов в период пандемии коронавируса. Речь идет о косметологах. Эксперты считают, что все больше россиян приходит на процедуры, чтобы хорошо выглядеть и сохранить работу.

«Часто это подсознательно связано с необходимостью защитить себя от увольнения, например, в конкуренции с более молодыми сотрудниками. <…> Как ты выглядишь, твое лицо — это показатель твоей успешности: чтобы быть успешным, нужно выглядеть хорошо», — передает РИА «Новости» слова главного врача и владельца клиники в Санкт-Петербурге Ильи Бендлина.

Он отметил, что сейчас, когда все мероприятия и встречи проходят онлайн, важно сохранять красоту и молодость лица. Совладелица и генеральный директор сети клиник «Линлайн» Юлия Франгулова сообщила, что в ее учреждении в период пандемии на 6% увеличилось количество инъекций ботулотоксинов. Она считает, что это связано с длительностью прибывания клиента в кабинете. Процедура длится всего 15-30 минут. А эффект держится до шести месяцев.