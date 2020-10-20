Потерпевшим по делу Ефремова предложили выплатить 2,4 миллиона в зале суда

Потерпевшие по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова могут получить 2,4 миллиона рублей прямо во время заседания. Об этом заявила защита артиста.

До начала слушаний в Мосгорсуде адвокат Александр Добровинский заявил, что каждому потерпевшему должны заплатить по миллиону рублей. Он заметил, что 200 тысяч рублей были отправлены каждому из потерпевших, но их вернули обратно. Юристы Ефремова пояснили, что сегодня готовы выплатить по 800 тысяч.

Защита добавила, что доступ к средствам артиста в банковской ячейке сейчас невозможен. Деньги оттуда нужны не только на выплаты родным погибшего Сергея Захарова, но и на содержание семьи. Адвокаты попросили о разрешении оформить доверенность на право пользование ячейкой.

В Мосгорсуде, где рассматривают апелляционные жалобы на приговор Ефремову, также представили положительную характеристику из СИЗО, в котором содержат артиста. Адвокат актера обратился с просьбой приобщить к делу заключение специалиста о том, был ли пристегнут Захаров.

Известно, что сторона защиты провела переговоры с потерпевшими по делу о смертельном ДТП. Жена Ефремова Софья Кругликова из этого обсуждения вышла.