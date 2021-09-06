Потерпевший крушение на Камчатке вертолет подняли со дна озера

В Камчатском крае подняли со дна Курильского озера Ми-8. Вертолет лежал на глубине около 110 метров.

О подъеме вертолета на поверхность сообщил RТ. Расследование уголовного дела по факту крушения вертолета Ми-8 в Камчатском крае Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России продолжается. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Следователи отправились на место крушения, чтобы осмотреть вертолет.

В ведомстве рассказали, что они допросили оставшихся в живых членов экипажа, сотрудников ФГБУ «Кроновский государственный заповедник», оказывавших помощь в спасении пассажиров вертолета, допросили в качестве свидетеля заместителя командира авиационной эскадрильи ООО АК «Витязь-Аэро», который в этот же день на другом вертолете Ми-8, летевшим по туристическому маршруту.

Туристический вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на Камчатке 12 августа. На его борту находились 13 туристов и три члена экипажа. Восемь человек смогли выжить. Они смогли выбраться из вертолета через образовавшееся после удара об воду отверстие и выплыли с девятиметровой глубины. Восемь человек погибли, их тела достали из озера 18 августа.

После крушения Ми-8 завели уголовное дело. Специалисты пока не установили точную причину авиакатастрофы.