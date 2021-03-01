facebook_pixel
    01 марта 2021, 22:52

    Врачей предложили не наказывать за случайную потерю наркопрепаратов

    Дарья Бунякова

    Медицинских работников предложили не наказывать за нарушение правил оборота наркотических средств, если те были утеряны по неосторожности. Законопроект уже внесло в Госдуму правительство.

    Врачей предложили не наказывать за случайную потерю наркопрепаратов

    Кабмин предложил внести изменения в статью 228.2 Уголовного кодекса о нарушении правил оборота наркотических средств или психотропных веществ.

    «Действие настоящей статьи не распространяется на случаи, когда нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ совершено по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам», — сказано в документе, опубликованном в электронной базе нижней палаты парламента.

    Согласно примечанию, факт потери лекарства должны будут зафиксировать члены специальной комиссии. Специалисты будут действовать по плану, установленному профильными органами власти. В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на гуманизацию уголовного законодательства в отношении медиков, потерявших наркотические препараты по неосторожности. Проект подготовили после поручения президента Владимира Путина.