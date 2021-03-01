Врачей предложили не наказывать за случайную потерю наркопрепаратов

Медицинских работников предложили не наказывать за нарушение правил оборота наркотических средств, если те были утеряны по неосторожности. Законопроект уже внесло в Госдуму правительство.

Кабмин предложил внести изменения в статью 228.2 Уголовного кодекса о нарушении правил оборота наркотических средств или психотропных веществ.

«Действие настоящей статьи не распространяется на случаи, когда нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ совершено по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам», — сказано в документе, опубликованном в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно примечанию, факт потери лекарства должны будут зафиксировать члены специальной комиссии. Специалисты будут действовать по плану, установленному профильными органами власти. В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на гуманизацию уголовного законодательства в отношении медиков, потерявших наркотические препараты по неосторожности. Проект подготовили после поручения президента Владимира Путина.