Потерявшуюся во время сплава по реке Кача семью нашли спустя 7 часов

В Красноярском крае спасатели семь часов искали семью из трех человек, которая совершала сплав по реке Кача. Туристов нашли живыми, у них небольшое переохлаждение. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Вчера в 19:30 по московскому времени от дежурного МВД по Емельяновскому району поступила заявка на проведение поисковых работ незарегистрированной туристической группы в составе трех человек, из них один ребенок, которая сплавлялась по реке Кача до населенного пункта Память тринадцати борцов», — передал ТАСС слова представителя ведомства.

По словам одного туриста, их группа решила сойти с маршрута на берег, но сделать это у них не получилось. Они попросили МЧС о помощи. В результате в спасательной операции были задействованы 18 человек и семь единиц техники. Обследовано было 18 километров.

Как уточнили в пресс-службе, семью доставили в местную больницу. У них, скорее всего, переохлаждение. На тот момент температура воздуха была всего +5 градусов.