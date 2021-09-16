Потерявшуюся в аэропорту Домодедово собаку Еву нашли с помощью толстовки хозяйки

Потерявшуюся в аэропорту Домодедово собаку Еву нашли почти через неделю поисков. Об этом «360» сообщила хозяйка животного.

По словам Екатерины, поймать Еву удалось с помощью толстовки. Одежду передали сотрудникам аэропорта, которые занимались розыском питомца. И план сработал. Собака почувствовала знакомый запах, и ее удалось поймать. Теперь хозяйка Евы решает вопрос о возвращении в Крым.

«Я занимаюсь вопросом перелета в Крым, естественно, с собакой и, естественно, в салоне», — сообщила Екатерина.

У себя в Instagram она отметила, что после поимки Еву накормили, погуляли с ней. Сейчас она успокоилась и уже чувствует себя хорошо.

Ева должна была улететь в Симферополь еще 10 сентября. Тогда собаку сдали в багаж из-за того, что в салон животное не позволяли взять условия авиакомпании.

Но после прилета оказалось, что животного на борту не было. Выяснилось, что собака сбежала из переноски во время погрузки. После этого в Домодедово создали оперативную группу, которая прочесывала территорию воздушной гавани в поисках беглянки.