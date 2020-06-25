Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью

Кальчинская уже четыре года служит фельдшером командного пункта в одной из частей Балтийского флота. Она принимала участие в параде Победы в Калининграде, где во время марша потеряла туфлю. Девушка продолжила идти в строю, чем подтвердила свои профессионализм.

Как рассказал собеседник РИА «Новости», представитель флота Роман Мартов, девушке подарили памятную медаль и грамоту.

«Командующий вручил девушке памятную медаль командующего, грамоту и букет цветов перед строем мичманов и офицеров», — пояснил Мартов.

Парад Победы вместо 9 мая провели 24 июня из-за пандемии. Кроме Калининграда, праздничный марш прошел в Севастополе. После него МИД Украины направил Москве ноту протеста. По мнению украинских властей, такие действия Россия должна была согласовать с Украиной. В ведомстве считают, что парад Победы был провокацией, которая намеренно усиливает напряжение в российско-украинских отношениях.