Общество 23 июня 2023, 21:01 Потерявшим жилье из-за обстрелов ВСУ белгородцам дадут большие квартиры Потерявшие дома белгородцы смогут воспользоваться новым механизмом получения жилья Сайт мэра и правительства Москвы

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Жители приграничных районов Белгородской области, которые остались без жилья из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, смогут выбрать дом или квартиру большей площади, докупив дополнительные квадратные метры. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Белгородцы, потерявшие свои дома после обстрелов со стороны ВСУ, смогут воспользоваться новым механизмом получения жилья. Они могут выбрать дом или квартиру большей площади, при этом самостоятельно доплатив разницу за дополнительные квадратные метры», — указано в сообщении.

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По словам министра строительства Белгородской области Оксаны Козлитиной, постановление от 17 февраля 2023 года № 82-пп дополнили вторым видом компенсации. Таким образом, граждане, желающие получить жилое помещение с большей площадью, будут за нее доплачивать. Она напомнила, что стоимость одного квадратного метра, которую утвердили Министерство строительства и ЖКХ РФ, составляет 87 179 рублей.

Также уточняется, что жилые помещения должны быть расположены на территории Белгородской области. По словам Козлитиной, более 950 жителей белгородского приграничья уже определились с выбором нового жилья. На этой неделе 89 собственников уже заселились в новые квартиры.

Ранее ВСУ при обстрелах повредили более 60 квартир и 18 домов в Валуйках. Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что город атаковали из РСЗО «Град».