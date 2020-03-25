Потерявший семью во время пожара в «Зимней вишне» Игорь Востриков рассказал, как живет сейчас

Игорь Востриков признался, что спустя два года после трагедии он так и не смог оправиться после потери близких. Он до сих пор ждет завершения уголовного дела в отношении виновных в случившемся. И это сильно действует на него психологически.

Мужчина рассказал, что надолго уезжал из города и много путешествовал.

«Я постоянно куда-то уезжал. Я даже в квартире своей не был почти год — только по необходимости, за какими-то документами заходил. Полгода прожил в США. Сейчас я в Кемерове», — рассказал Востриков.

Сферу деятельности он не менял. Говорит, что сложно бросить то, во что вложил свою душу.

«Я ничего не менял в жизни, работа у меня прежняя — занимаюсь розничной торговлей. Работу не бросил, потому что вложил туда душу, долгие годы развивал. Непросто все это оставить. Это часть прошлой жизни, которой уже нет», — пояснил мужчина и признался, что сейчас чувствует безразличие и не видит особого смысла во всем.

«Я просто живу. Есть цели — и много целей, но во всем мало смысла. Раньше у меня была семья, дети. Я был молодой, и все было новым. Раньше я говорил, что хочу семью, чтобы дети были. Теперь я боюсь этого. Как принято говорить на западный манер, я психически травмированный человек. С огромной душевной травмой. Жить как прежде уже не представляется возможным», — рассказал Востриков.

К помощи психотерапевтов мужчина не прибегал. Он считает, что это имеет смысл, когда проблему можно решить. А в его случае это невозможно.