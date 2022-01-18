Потерявший руку геймер из Москвы стал героем компьютерной игры

Пару лет назад житель Москвы Андрей Квасов из-за несчастного случая лишился руки, но нашел в себе силы не упасть духом и вернуться на работу уже через несколько месяцев после аварии. Работает мужчина в компании по производству мобильных игр. И там его ждал сюрприз — персонаж, созданный по образу и подобию Андрея.

«Робот, который называется „Бегемот“, вот так он выглядит. И именно для этого робота был создан легендарный пилот Андрей Квасов. Это достаточно мощный робот, и пилот Андрей позволяет двигаться на нем куда быстрее», — рассказывает продюсер War Robots (студия Pixonic, My.Games) Борис Бурангулов.

Так обычный геймер сам стал героем компьютерной игры. Легендарный пилот Андрей Квасов и реальный Андрей Квасов похожи не только внешними особенностями.

«У него небольшая такая история, что во время боевых действий его отряд попал в крупную заварушку и он прикрыл товарища собой. То есть получил травмы, но при этом спас жизнь, наверное. Даже не наверное, я бы так же сделал со своими друзьями, потому что я всегда стараюсь своим друзьям помочь во всем», — говорит Андрей Квасов.

История Андрея растрогала геймеров по всему миру и моментально разлетелась в Сети. Персонаж Квасова создан на реальных событиях, с реальным прототипом — надо ли говорить, что в игре его приобретали чаще других.

Где-то да, исполнилась моя детская мечта. Потому что я с детства очень люблю компьютерные игры. И это очень приятно — стать героем компьютерной игры, в которую играет очень много людей Андрей Квасов.

Коллеги Андрея на вырученные средства купили ему бионический протез.

«Игроки не знали, на что пойдут эти деньги. Они покупали этого пилота, потому что им понравилась его способность, понравился арт, который мы сделали на основе внешности Андрея. И только потом, когда вся история с покупкой протеза закончилась, вот тогда мы разослали игрокам внутреигровое письмо и сообщили о том, что ребята, вы помогли сделать хорошее дело», — рассказал Борис Бурангулов.

Андрею протез пригождается еще и как тренажер.

«Я его использую как тренажер. Потому что у меня нет руки, мышцами ничего не делаешь — мышцы атрофируются. А процесс позволяет работать на напряжении мышц, он позволяет держать себя в тонусе», — делится Андрей.

Мое отношение к жизни — я считаю себя сильным человеком. Я прошел очень большой путь жизненный Андрей Квасов.

Пока его персонаж штурмует вражеские объекты, реальный Андрей все так же занимается любимым делом — работает, занимается спортом и любимым хобби. Потому что легендарные пилоты так просто не сдаются.