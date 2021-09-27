Потерявший маму белый медвежонок вышел к людям в Красноярском крае

Белый медвежонок, который, скорее всего, потерял маму, вышел к людям в заполярном поселке Диксон в Красноярском крае. Об этом рассказал директор местного парка «Роев ручей» Андрей Горбань.

На видео, которое Горбань опубликовал у себя на странице в Facebook, видно, как медвежонок неподвижно лежит на камнях, позади него жилые дома поселка. Горбань пытался подозвать его, но зверь не реагировал.

«Медвежонок ищет маму. Третий день сидит на одном месте, почти не отходит. Ухоженный, пока толстенький. Вот только мама уже, похоже, не придет. Бросить двухлетку не должна, значит, что-то случилось», — пояснил он.

В многочисленных комментариях пользователи начали просить спасти маленького медведя. Горбань в ответ заверил, что в парке «Роев ручей» следят за ситуацией и готовы вылететь за животным, однако окончательное решение об этом должен принять Росприроднадзор.