Общество 30 июня 2023, 07:55 Потерявшихся туристов в горах Карачаево-Черкесии нашли живыми МЧС: пропавшие в горах КЧР 8 туристов с Кубани найдены живыми Пресс-служба МЧС

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Спасатели обнаружили восемь туристов из Краснодарского края, которые спускались с Софийских озер в Карачаево-Черкесии и перестали выходить на связь. С ними все в порядке. Об этом сообщили в представительства ГУ МЧС по региону, написал ТАСС.

«Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили группу туристов из Краснодарского края. Потерявшиеся вышли к Софийским водопадам, откуда их забрали сотрудники МЧС», — сказано в сообщении ведомства.

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Представители МЧС оказали помощь людям. Поиски осложнялись тем, что они велись при ухудшихся погодных условиях и в темное время суток.

Ранее стало известно, что незарегистрированная группа туристов из 20 человек с Кубани потерялась 29 июня во время спуска с Софийских озер в поселок Архыз. Там у них находился палаточный лагерь.

Туристы разделились: одну группу из 12 человек нашли практически сразу при спуске, вторая — из восьми человек — перестала выходить на связь. Поисковые рабьоты проводили четыре спасателя Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России при помощи двух единиц техники.