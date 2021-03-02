Потерявшие выручку из-за несогласованных акций в Москве предприниматели пойдут в суд

Московские предприниматели планируют подать многомиллионный иск к организаторам несогласованных акций, которые прошли в столице в конце января. Об этом сообщил RT.

Член совета московской общественной организации «Деловая Россия» Георгий Житков рассказал, что в настоящее время собираются сведения о предпринимателях, которые понесли убытки в результате митингов.

«Ни обычные москвичи, ни гости столицы не могли попасть в центр города. Бизнес недополучил миллионы рублей. У многих заведений выручка была равна нулю. Мы крайне возмущены этой ситуацией и хотим защитить права предпринимателей», — обозначил он.

Предварительно речь идет о взыскании с организаторов акций 150 миллионов рублей за ущерб, нанесенный 23 января, и 100 миллионов — за 31 января. Отмечается, что обе суммы будут корректироваться.