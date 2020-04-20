    20 апреля 2020, 13:31

    Потерявшие работу россияне смогут встать на биржу труда онлайн

    Эля Данилюк

    Если вы потеряли работу из-за коронавируса, можно быстро и удаленно зарегистрироваться на бирже труда. Об этом в эфире телепрограммы «Время» на Первом канале заявил заместитель министра труда РФ Алексей Скляр.
    Потерявшие работу россияне смогут встать на биржу труда онлайн

    «По новому порядку заявителю достаточно будет подать только заявление на портале „Работа в России“ и составить резюме», — сказал Скляр.

    По его словам, обновленная форма заявления упрощена настолько, что большинство данных проставляются автоматически.

    Порядок регистрации безработных на бирже труда упростили 9 апреля. Встать на учет и оформить пособие по безработице можно онлайн до конца года. На выплаты, помимо прочих, могут претендовать и самозанятые граждане, которые не могут работать из-за ограничительных мер.

    Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, россияне, которые лишились работы после 1 марта и обратились в службу занятости, будут получать пособия по безработице в максимальном размере. Так, размер пособия в России в апреле–июне составит 12 130 рублей. В Москве эта выплата — 19,5 тысячи рублей, в Подмосковье — 15 тысяч рублей.