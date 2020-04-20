Потерявшие работу россияне смогут встать на биржу труда онлайн

«По новому порядку заявителю достаточно будет подать только заявление на портале „Работа в России“ и составить резюме», — сказал Скляр.

По его словам, обновленная форма заявления упрощена настолько, что большинство данных проставляются автоматически.

Порядок регистрации безработных на бирже труда упростили 9 апреля. Встать на учет и оформить пособие по безработице можно онлайн до конца года. На выплаты, помимо прочих, могут претендовать и самозанятые граждане, которые не могут работать из-за ограничительных мер.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, россияне, которые лишились работы после 1 марта и обратились в службу занятости, будут получать пособия по безработице в максимальном размере. Так, размер пособия в России в апреле–июне составит 12 130 рублей. В Москве эта выплата — 19,5 тысячи рублей, в Подмосковье — 15 тысяч рублей.