Потерявшему собаку в аварии подростку подарили щенка

Ранее СК прекратил уголовное дело в отношении школьника, который ударил по машине, сбившей его щенка.

Уголовное дело против томского подростка закрыли. Он ударил машину, сбившую его собаку Подробнее

«Президент российской кинологической федерации сделает определенный жест, который станет рукой помощи и надеждой на будущее Даниила. Это подарок — щенок породы немецкая овчарка», — приводит агентство текст сообщения федерации.

Также парню вручили сертификат на страхование щенка и кинологические курсы в Томске — специалисты научат нового хозяина овчарки правильно взаимодействовать с новым четвероногим другом.

Кузнецова отметила, что когда узнала об истории мальчика, то сначала не поверила в нее — подумала, что это фейк. Омбудсмен и глава кинологической федерации вручили подростку подарок на выставке «Россия 2019».

В июне во время прогулки внедорожник сбил щенка школьника, который гулял без поводка. Хозяин собаки разозлился и ударил по капоту авто. Водитель позже подал в суд и против мальчика возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». 31 октября дело прекратили.