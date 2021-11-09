Потерявшему семью из-за ковида пермскому инвалиду нашли опекунов

Опекунами молодого человека с инвалидностью из Перми, который потерял отца и деда из-за коронавируса, захотели стать 25 человек. Об этом Ura.ru рассказали в благотворительном фонде «Дедморозим».

«О Владе узнали более одного миллиона человек, тысячи сделали репосты и рассказали о ней другим, сотни выразили поддержку. В результате 25 человек высказали желание стать опекунами Влада. Команда „Дедморозим“ собрала все контакты, связалась с потенциальными опекунами, обсудила их желание и возможности», — сообщил основатель фонда Дмитрий Жебелев.

Молодой человек находится в сознании, но не может говорить, с окружающими он общается жестами и звуками. Ему нужна помощь, чтобы выполнять бытовые действия. Ранее за ним ухаживали отец и дед, но они погибли от последствий коронавируса. После этого фонд начал поиск опекуна.