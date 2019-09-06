Потерявшегося в тайге 4-летнего мальчика нашли. Его искали более 300 человек
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«Никаких подробностей пока нет. Местность очень отдаленная. Все выясняем», — заявили РИА «Новости» в региональном отделении МЧС.
По данным СК региона, ребенка нашли в болоте, которое в километре от поселка.
Малыш пропал 5 сентября в деревне Березовка Ирбейского района. Около 17:00 его папа пошел в лес за грибами, а мама осталась с четырьмя детьми.
Двух из них она оставила играть в огороде и пошла в дом к двум другим. Когда она вернулась, то четырехлетнего сына уже не было. Как объяснил его трехлетний брат, он открыл калитку и ушел лес. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.
Как уточнили в пресс-службе регионального МВД, на поиски малыша вышли более 300 человек. Среди них — сотрудники МЧС, местные жители, волонтеры, кинологи. Позже поисковой группе удалось обнаружить в полутора километрах от дома семьи след от обуви, который предположительно принадлежит мальчику.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».