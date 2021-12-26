Потерявшегося оленя Санта-Клауса обнаружили жители Жулебина

Жители столичного района Жулебино неожиданно наткнулись на оленя. Он вышел к людям в поисках угощений. В соцсетях в шутку предположили, что это олень из упряжки Санта-Клауса, который просто отстал и потерялся.

О полете Санты над Москвой 23 декабря сообщили в Объединенном командовании ПВО США и Канады (NORAD).

По данным военных, Санта-Клаус вылетел из резиденции на Северном полюсе на санях, запряженных девятью оленями. Максимальная скорость саней превышает скорость звездного света. Перед отправлением волшебник накормил оленей сеном, овсянкой и морковью.

Вожак стаи — олень Рудольф. По излучению от его красного носа 47 радаров в США и Канаде отслеживают перемещение упряжки. За путешествием Санты можно наблюдать в режиме реального времени на сайте noradsanta и в аккаунтах командования в соцсетях.

Этот проект запустили 66 лет назад после того, как в Колорадо один из универмагов разместил рекламу с телефонным номером Санты. Но в объявлении была допущена ошибка, поэтому вместо волшебника дети и взрослые звонили на горячую линию континентального командования ПВО, уточнило РИА «Новости».