Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде рассказала о своих чувствах на марше

Когда девушки маршировали, Кальчинская почувствовала, что сзади идущий человек наступил ей на ногу. Поэтому она решила не останавливаться и продолжила идти в колонне.

«Я выдохнула и решила, что нужно пройти для ветеранов Великой Отечественной войны, которые смотрят парад, во что бы то ни стало. Была гордость, что мы всей „коробкой“ прошли хорошо и достойно», — рассказала Кальчинская.

Фельдшер прошла около 300 метров по раскаленному асфальту. По ее мнению, она не совершила ничего особенного, так должен был поступить каждый военнослужащий на ее месте. Поэтому Кальчинская удивилась, когда ее захотели наградить памятным знаком от командующего Балтийским флотом.

«Мне казалось, что никто не обратит на это внимание, что я шагала без туфельки, и была очень удивлена, когда командующий Балтийским флотом обратил на это внимание и поощрил меня за это», — добавила девушка.

Она считает, что справиться с трудностью ей помогло второе высшее образование — она психолог.

Участница пешей колонны потеряла туфлю во время Парада Победы в Калининграде 24 июня. Девушка не растерялась, не сбила строй и продолжила маршировать с босой ногой.